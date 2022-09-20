Заблудившихся женщин нашли в лесу на юге Карелии

Пожарные помогли выйти из леса в Прионежском районе трем заблудившимся женщинам.

Как сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 26 сентября недалеко от поселка Матросы, возле СНТ «Эко» пропали три женщины. Накануне они отправились за клюквой и сбились с пути. По сигналу о происшествии, который поступил примерно в 17.00 вечера, на поиски выехали пожарные поселка Матросы.

На место отправили автоцистерну, подававшую громкие звуковые сигналы. В лесу уже начинало темнеть, но через некоторое время потерявшихся нашли. Медицинская помощь им не потребовалась, женщины вернулись домой.

В Госкомитете еще раз напомнили о правилах поведения в лесу, а также единый телефон экстренных служб — 112.