Забойный цех намерены построить в одном из хозяйств на юге Карелии

Молочная ферма в Питкярантском районе Карелии в 2023 году планирует реализовать большой инвестпроект.

В 2023 году молочное хозяйство «Ладожское» в Питкярантском районе планирует реализовать инвестиционный проект.



Это реконструкция животноводческого комплекса с целью увеличить поголовье крупного рогатого скота; строительство забойного цеха и мини-молокозавода по переработке сырого молока с дегустационным и торговым залами.



За январь – ноябрь 2022 года объем производства сырого молока в хозяйстве вырос на 40%.



Кроме того, ежегодно, с помощью бюджета республики ООО «Ладожское» обновляет парк сельскохозяйственной техники, сообщили в Минсельхозе Карелии.



