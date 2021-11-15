Заболеваемость COVID-19 в России снижается, за сутки зафиксировано менее 30 тысяч случаев

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 10 миллионов россиян, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 328 (7,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 046 454 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 769 916.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 28 561 человек.

По данным на 13 декабря, за сутки в России подтверждено 1 121 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 290 604 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 декабря остаются 1 635 442 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 216 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы четыре смерти от ковида, выздоровели также 213 человек.