Заболеваемость гриппом выросла в Карелии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Карелии за неделю на 17,1%, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за неделю в республике зафиксировано более 8,5 тысячи заболевших. Эпидпорог превышен почти на 40%.

"В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 21 классе 9-ти школ г. Петрозаводска (№38, 27, 29, 37, 12, 40, 1 лицей) и республики (г. Костомукша, п. Лоухи) и 8 групп в 6-ти МДОУ (г. Петрозаводск, г. Медвежьегорск, г. Суоярви, п. Лоухи, п. Рыбрека Прионежского района, п. Ильинский Олонецкого района). Полностью закрыта на карантин СОШ №2 г. Кемь", - сказано в сообщении ведомства.

У заболевших выделены вирусы гриппа А(H1N1) pdm2009, гриппа В и прочие респираторные вирусы (RS-вирусы).