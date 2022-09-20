Заболеваемость коронавирусом и ОРВИ снизилась в Карелии

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Карелии.

В Карелии по данным на третье октября коронавирус был лабораторно подтвержден у 156844 человек, из них дети до 17 лет — 20374 (13,0%), лица старше 65 лет — 26398 (16,8%). Показатель заболеваемости 25751,3 на 100 тыс. населения. Об этом информирует Роспотребнадзор.

За 39 неделю зарегистрировано 2580 случаев заболеваний Covid-19. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение на 29,5%. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. В республике средний показатель тестирования в неделю составляет — 227,4 на 100 тыс. населения.

В республике зарегистрировано 8992 случая заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости — 147,6 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 52,5%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,6%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 5117 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости 182,3 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 44,7%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 7,1%.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 1 класса в 1 школе Муезерского района. При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов и гриппа выделены: риновирусы, вирусы парагриппа. Вирусы гриппа не обнаружены. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 18 человек.