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Заболеваемость коронавирусом среди детей в Карелии пошла на спад

Новости. Общество
09:42, 24 Февраля 2022
фото: © rossaprimavera.ru

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За сутки в республике выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних.

На 24 февраля зарегистрировано 16115 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 299. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 189 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15629 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 847 человек, выздоровели 896 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.

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