Заболеваемость коронавирусом среди детей в Карелии вновь пошла в рост

За сутки 43 ребенка в республике заразились коронавирусной инфекцией.

На 12 марта зарегистрированы 16892 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 43 новых случая заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель составил 28. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 100 детей. Общее число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16683 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 178 человек, выздоровели 226 пациентов, зарегистрированы три смерти от COVID-19.