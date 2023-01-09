Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла на спад

За минувшую неделю заболеваемость Covid-19 в республике сократилась на 30 процентов.
В Карелии за первую неделю 2023 года зарегистрировано 113 случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 30,7%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.
Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.
В республике средний показатель тестирования в неделю составляет 54,9 на 100 тыс. населения.
Напомним, неделей ранее в Карелии коронавирусом заболели 163 человека.
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