Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла на спад

За минувшую неделю заболеваемость Covid-19 в республике сократилась на 30 процентов.

В Карелии за первую неделю 2023 года зарегистрировано 113 случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 30,7%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.

Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.

В республике средний показатель тестирования в неделю составляет 54,9 на 100 тыс. населения.

Напомним, неделей ранее в Карелии коронавирусом заболели 163 человека.