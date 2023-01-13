Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла в рост

По сравнению с прошлой неделей в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 76,1%, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

За неделю зарегистрировано 199 случаев заболевания Covid-19. Семь дней назад этот показатель был на уровне 113.

Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. В республике средний показатель тестирования в неделю составляет 77,2 на 100 тыс. населения.

Ранее в Минздраве Карелии объяснили разницу симптомов гриппа, ОРВИ и коронавируса.