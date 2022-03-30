Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает идти на спад

За сутки в республике выявлено 55 новых случаев COVID-19.

На 27 апреля в Карелии зарегистрирован 133941 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17564 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (22 – дети), из них непривитых – 47 (85,4%). Во вторник этот показатель по заболевшим был 59. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 289 пациентов, в состоянии средней тяжести – 260 человек, в тяжёлом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131267 человек, за последние сутки – 67.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1494 человек.