Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает снижаться

За сутки в республике выявлен 51 новый случай COVID-19.

На 26 мая в Карелии зарегистрированы 135469 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17830 детей. За прошедшие сутки выявлен 51 инфицированный (24 — дети), из них непривитых — 34 (66,7%). В среду этот показатель был 55. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети

В ковидных стационарах получают лечение 216 пациентов, в состоянии средней тяжести — 186 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 132959 человек, за последние сутки — 61.

За сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1508 человек.