Заболеваемость коронавирусом в Карелии снижается, а смертность - нет

В Карелии за сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщили в Минздраве Карелии.
Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1453 человек.
Вместе с тем, суточное количество инфицированных снижается — зарегистрирован 61 новый случай заражения против 75 днем ранее.
В ковидных стационарах получает лечение 441 пациент, в состоянии средней тяжести находится 412 человек, в тяжёлом — 26.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
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