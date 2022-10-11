Заболеваемость ковидом в Карелии за неделю снизилась на 30 процентов

За неделю в республике зарегистрировано 284 случая заболеваний коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По данным ведомства, в Карелия на 7 ноября лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 160385 человек, из них дети до 17 лет — 20627, лица старше 65 лет — 27446. Показатель заболеваемости 26332,7 на 100 тыс. населения.

За неделю зарегистрировано 284 случаев заболеваний Covid-19, по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение на 31,1%. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.