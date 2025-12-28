Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти

Эпидпорог по-прежнему не превышен в Карелии, но количество заболевших еженедельно растет.
На минувшей неделе выявлен 7541 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.
— Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 26,15%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, — уточнили в ведомстве.
Количество заболевших больше, чем на предыдущей неделе на 18,6% (+1287 случаев). При мониторинге выделены риновирусы, метапневмовирусы, COVID-19 (74 случая), вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонного коронавируса, гриппа А (Н3N2).
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановлена деятельность 299 классов в 48 школах (Кемский, Прионежский, Кондопожский, Калевальский, Суоярвский, Медвежьегорский, Пудожский р-ны, Сортавала, Костомукша, Петрозаводск), 58 групп в 26 детских садах (Пудожский, Прионежский, Медвежьегорский, Лахденпохский р-ны, Сортавала, Петрозаводск).
