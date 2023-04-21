Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии снизилась почти на 20%

Прошлая неделя отметилась снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом на 19,6% по сравнению с предыдущей неделей.

За неделю с 12 по 18 июня 2023 года в республике выявили 1729 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона. Это ниже эпидемического порога на 15,4%.

Показатель заболеваемости составил 28,7 на 10 тысяч населения, она стала на 19,6% ниже, чем за предыдущую неделю (-421 случай).

В Петрозаводске зарегистрировали 846 случаев заболевания ОРВИ за неделю. Показатель заболеваемости — 30,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 43,3%.