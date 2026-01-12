Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за каникулы снизилась вдвое

Заболеваемость простудными заболеваниями в праздники упала в Карелии.
На минувшей неделе в медучреждения Карелии обратились 3875 человек.
— В связи с низкой обращаемостью в период новогодних каникул за медицинской помощью заболеваемость ОРВИ и гриппа среди совокупного населения ниже уровня предыдущей недели на 51,6% (- 4169 случаев), — уточнили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,67%. Эта ситуация характерна для всех возрастных групп, кроме детей 7-14 лет. В ней эпидпорог превышен на 9.39%.
При мониторинге за циркуляцией выделены риновирусы, COVID-19 (25 случаев), вирусы гриппа А (Н3N2), гриппа В. Ранее главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь.