Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю выросла

4947 жителей Карелии заразились на минувшей неделе ОРВИ и гриппом.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения выше уровня предыдущей недели на 14,74% (+636 случаев). При этом уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения ниже эпидемического порога на 36,9%. Об этом сообщает Роспотребнадзор Карелии. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановлена деятельность 2 классов в 2 школах (Кондопожский р-н), 5 групп в 5 детских садах (Прионежский, Медвежьегорский районы).

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, COVID-19, вирусы парагриппа, бокавирусы, гриппа А (Н3N2). Последний — это так называемый гонконгский грипп. Впрочем, пока сильно переживать из-за этого заразного и опасного гриппа не стоит.

Как рассказала «Столице на Онего» руководитель Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович, вирус обнаружен при выборочном еженедельном мониторинге в общей сумме, и говорит о том, что циркуляция началась. При этом рост с предыдущей неделей пока незначительный. Это доказывает и тот факт, что до эпидпорога пока очень далеко.

