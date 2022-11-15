В 82 регионах страны специалисты выявили грипп А(H1N1), или «свиной» грипп.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%. При этом в 82 регионах страны нашли «свиной грипп», пишет «Интерфакс».



«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», — пишет федеральное издание со ссылкой на Роспотребнадзор.



Уточняется, что доля гриппа среди вирусных заболеваний продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный в 82 субъектах РФ. Также фиксируется штамм гриппа A (H3N2) и B.



Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечаются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.



В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от населения страны.



В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в Россию пришел «свиной грипп» (H1N1), который привел к пандемии в 2009 году.



Этот вариант вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти. По ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам, если люди не будут соблюдать меры профилактики.