Заболеваемость ОРВИ пошла в рост в Карелии

По сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на 5 процентов.
По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 5012 случав заболеваний ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 8,8%. Рост заболеваемости относительно предыдущей недели отмечается в возрасте 3-6 лет, 7-14, 15 лет и старше.
Превышение среднемногонедельного уровня отмечается в Беломорском районе (+3,1%), Калевальском (+16,7%), Лахденпохском (+29,7%), Олонецком (+16,3%), Прионежском (+8,5%), Суоярвском районах (1,1%) районах и Костомукше (+24,1%).
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2423 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 31,0%. Заболеваемость выше эпидемического порога наблюдается у детей от 15 лет и старше (+3,3%).
За прошедшую неделю выявлены аденовирусы и сезонные коронавирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.
В больницу с диагнозом ОРВИ поступили 19 пациентов.
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