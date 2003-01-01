Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии

Заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

В Карелии зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе выявили 4761 случай ОРВИ. Это на 11,4% меньше, чем неделей ранее (-613 случаев).

Как сообщил Роспотребнадзор Карелии, уровень общей заболеваемости ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемического порога на 23%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах.

Циркулируют в Карелии сейчас риновирусы, вирусы парагриппа и COVID-19. Выявлено 17 случаев коронавируса, а гриппа в республике пока нет.

Напомним, в начале месяца медики фиксировали подъем заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет. Ранее россиянам рассказали, в чем опасность гриппа, как его отличить от ОРВИ и какие меры защиты эффективны.