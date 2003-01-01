Заболеваемость ОРВИ упала в Карелии

Заболеваемость ОРВИ в Карелии ниже эпидпорога во всех возрастных группах.
На прошлой неделе простудные заболевания выявлены у 5374 жителей Карелии, рассказали в Управлении Роспотребнадзора республики.
— Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 11%. Это характерно для всех возрастных групп, — уточнили в ведомстве.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 17% (-856 случаев). Среди респираторных вирусов выделены риновирусы, вирусы парагриппа, COVID-19 (31 случай). Вирусы гриппа не обнаружены.
Напомним, две недели назад медики фиксировали подъем заболеваемости среди детей от 7 ло 14 лет. Ранее россиянам рассказали, в чем опасность гриппа, как его отличить от ОРВИ и какие меры защиты эффективны.