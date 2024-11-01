Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемпорог

В роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора Карелии, в республике за минувшую неделю, было зарегистрировано 110 случаев заболевания Covid-19 и 5596 случаев заболевания ОРВИ.
Показатель заболеваемости 106,0 на 10 тысяч населения, превысил эпидемиологический порог на 10%.
В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 3246 случаев заболевания ОРВИ, что также оказалось выше эпидемического порога на 10%.
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