Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемпорог

В роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора Карелии, в республике за минувшую неделю, было зарегистрировано 110 случаев заболевания Covid-19 и 5596 случаев заболевания ОРВИ.

Показатель заболеваемости 106,0 на 10 тысяч населения, превысил эпидемиологический порог на 10%.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 3246 случаев заболевания ОРВИ, что также оказалось выше эпидемического порога на 10%.