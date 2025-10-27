Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

Сохраняется тенденция на спад заболеваемости.

В Карелии снова зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора республики, за неделю с 20 по 26 октября выявлено 4253 случая заболевания ОРВИ и 18 случаев COVID-19. Это на 10,6% меньше, чем на предыдущей неделе — тогда было зарегистрировано 4761 случай ОРВИ.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Уровень заболеваемости ОРВИ остается ниже эпидемического порога на 24%.

Помимо ОРВИ циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа и COVID-19. Случаев гриппа в регионе пока не выявлено.

Напомним, только в начале месяца медики фиксировали подъем заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет. Ранее россиянам рассказали, в чем опасность гриппа, как его отличить от ОРВИ и какие меры защиты эффективны.