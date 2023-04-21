Заболеваемость ОРВИ в Карелии снизилась почти на 10 процентов

Статистику заболеваемости в республике и в столице за неделю с 3 по 9 июля привели в Роспотребнадзоре Карелии.

В Карелии за прошлую неделю зарегистрировали 18 случаев заболевания Covid-19. Средний показатель тестирования составил 34,0 на 100 тысяч населения.

Выявили также 1346 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости — 22,3 на 10 тысяч населения.

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике оказался ниже эпидемического порога на 38,7%. По сравнению с предыдущей неделей он стал ниже на 9,1% (-134 случая).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировали 763 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 27,2 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 40,3%.