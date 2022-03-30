Заболеваемость ОРВИ в Карелии снизилась за неделю на 21 процент

За минувшую неделю в республике зарегистрировано более 4 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, в регионе за 7 дней зарегистрировано 4104 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель был 5192. Снижение заболеваемости составило 21%.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 17,9%. По-прежнему чаще всего болеют дети. Так, самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0–2 года, 3–6 лет, 7–14 лет — 357,1, 330,6 и 156,8 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2054 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель ниже эпидпорога на 40,2%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 25,8%.

В больницу с диагнозом ОРВИ попали 18 человек.