890x80
Реклама
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии
Сегодня 06:40
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на "удаленку"
Сегодня 00:05

Заболеваемость ОРВИ в Карелии выросла за неделю почти на 55 процентов

Новости. Общество
16:17, 19 Января 2022
фото: © fizkes / Shutterstock / FOTODOM

Новости партнеров

По сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 54,7%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 6290 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидемического порога на 124,5%. Чаще всего болеют дети до 2 лет, 3-6 лет - 379,8 и 209,4 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3524 случая заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 94,2%. По сравнению с предыдущей неделей выше на 32,4 %.

За минувшие семь дней при мониторинге больных ОРВИ выделены вирусы гриппа (АH3N2), РС вирус. Госпитализировано с таким диагнозом 28 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 52
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 24
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»