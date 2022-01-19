Заболеваемость ОРВИ в Карелии выросла за неделю почти на 55 процентов

По сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 54,7%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 6290 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидемического порога на 124,5%. Чаще всего болеют дети до 2 лет, 3-6 лет - 379,8 и 209,4 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3524 случая заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 94,2%. По сравнению с предыдущей неделей выше на 32,4 %.

За минувшие семь дней при мониторинге больных ОРВИ выделены вирусы гриппа (АH3N2), РС вирус. Госпитализировано с таким диагнозом 28 человек.