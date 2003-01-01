Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 60%

За минувшую неделю в России зарегистрировано около 700 тысяч заболевших ОРВИ.
В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии, рассказали в Роспотребнадзоре.
— По данным за 37 неделю зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в 2 раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов, — говорят в ведомстве.
Продолжается рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким — на 37 неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания.
Роспотребнадзор призвал учитывать сезонный рост респираторных инфекций и соблюдать меры профилактики, по возможности избегать мест скопления людей и ограничить контакты при признаках недомогания. Напомним, в Карелии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза.