Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

Недавно созданное заграждение на восточной границе Финляндии превратилось в новую точку притяжения для туристов в регионе Юго-Восточной Финляндии.

О том, что вместо страха и ужаса построенный финнами забор стал туристической достопримечательностью, пишет заблокированное в России финское издание YLE. Стремление сделать эффектное селфи на фоне пограничного ограждения с российским фоном заставляет многих финских и не только путешественников невольно нарушать закон, пересекая границу специальной зоны.

Как сообщает Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии, несанкционированное проникновение в пограничную зону фиксируется системами наблюдения и расценивается как мелкое нарушение государственной границы. В подавляющем большинстве случаев за этим следует денежный штраф.

Статистика ведомства свидетельствует о растущей для финнов проблеме: летом 2025 года в регионе было зафиксировано более 50 мелких нарушений границы, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналогичные случаи отмечаются и в других приграничных регионах — Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии. Пограничная служба соседней страны рекомендует туристам выбирать для наблюдения специально обозначенные места, где невозможно случайно нарушить закон.

Напомним, строительство современных инженерных заграждений на границе России и Финляндии началось в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что аэропорт Лаппеэнранты в Финляндии может закрыться после потери российского пассажиропотока.