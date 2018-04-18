Забор с воротами и киоск демонтируют в Петрозаводске на Древлянке

Владельцу нестационарных объектов по улице Хейкконена необходимо снести их до 20 апреля, заявляет мэрия Петрозаводска.

Администрация карельской столицы предупредила владельцев, что с 20 апреля по 18 мая с 10.00 будет произведен демонтаж нестационарных объектов (ограждения сеткой Рабица с металлическими воротами, контейнеров и киоска) в районе дома № 37 по улице Хейкконена.

Демонтированные объекты будут вывезены в Прионежский район, поселок Чална.