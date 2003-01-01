Забота о чистой воде: «ПКС – Водоканал» модернизирует очистные сооружения

АО «ПКС – Водоканал» продолжает модернизацию канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска для повышения экологической эффективности
Главная цель — улучшение качества очистки сточных вод и сохранение чистоты Онежского озера. В конце августа 2025 года на КОС были успешно завершены пусконаладочные работы новой системы ультрафиолетового обеззараживания.
Следующим этапом стала установка современного оборудования для аэрации — насыщения очищенной воды кислородом. Это необходимо для поддержания естественного баланса экосистемы: подводные обитатели должны получать достаточное количество кислорода, чтобы избежать его дефицита.
Согласно экологическим нормам, содержание растворенного кислорода в воде должно составлять не менее 6 мг/л в зимний период и не менее 4 мг/л летом.
Работы по модернизации планируется завершить до конца 2025 года.
«РКС — Петрозаводск» уверены, что забота об экологии — это вклад в благополучие будущих поколений. Обеспечивая комфорт и уют в домах жителей, предприятия стремятся бережно сохранять природу Карелии.