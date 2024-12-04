Забота о горожанах: в маршрутках и троллейбусах Петрозаводска показывают видео, как не попасть в ловушки мошенников

Об этом сообщил Минфин Карелии.

Минфин Карелии сообщил, что продолжает реализовывать информационную антимошенническую кампанию в общественном транспорте.

Проект под кодовым названием «Финансовый щит» запустили 7 ноября в городских троллейбусах. Теперь же советы о защите личных финансах смогут получать и пассажиры столичных маршруток.



Информацию транслирует в транспорте в нескольких вариантах. В троллейбусах горожан о мошенниках предупреждают с помощью голосовых сообщений и информационного табло. В маршрутках информацию транслируют на видеомониторах и размещают на плакатах. Помимо популярных мошеннических схем пассажирам рассказывают о правилах финансовой безопасности и кредитовании.



Главными партнерами и спонсорами проекта «Финансовый щит» стал Промсвязьбанк и муниципальное предприятие «Городской транспорт».



