«Забронировала в частной школе в первом классе резерв за 19 тысяч в месяц»

Родители будущих первоклассников в Петрозаводске провели ночь на морозе и рассказали, как проходит запись детей в школу.

Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников в Петрозаводске несут ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.

В самую большую школу Карелии - №55 в Петрозаводске запись детей в первые классы проходит в традиционной форме, то есть родители в живую очередь приходят в школу и подают документы.

Поэтому, естественно, что у самой большой школы стояло больше всего народу. На морозе в минус 12. Люди грелись как могли: кто в машинах, кто кутался в пуховый платок, хлопали друг друга по бокам и спине, громко обсуждали происходящее.

«У нас набирают 180 человек – 6 классов. 50 льготников и 174 человека без льгот. Как мы распределимся на 6 классов, не знаем: нас больше, чем надо, и мы все по прописке» - сообщили родители.

По их словам, очередь начали формировать, когда этой школы не было: как только вырубили лес и начали копать котлован, создали группу моментально.

«Когда список создавался, я считала, что это полный бред. Мы будем все сидеть дома и подавать документы по интернету, но как показывает практика - мы все здесь. У нас нет в школе электронной записи!» - сказала девушка, растирая варежками щеки на морозе.

Если сегодня кто-то из собравшихся не попадет в эту школу, то ему придется ждать до 6 июля, когда будут приниматься заявления на оставшиеся места от зарегистрированных не на закрепленной к школе территории.

«Я так долго ждать не буду. Сегодня забронировала в частной школе на Мурманке в первом классе резерв. Хотя первые классы в частных школах уже все расписаны, несмотря на то, что там обучение в месяц стоит 19 тысяч, это без еды. А на Пробной в месяц 45 тысяч в частной школе, но там уже питание включено. Плюс ежегодный взнос 19 тысяч на ремонт, библиотеку. Но они, конечно, предоставляют все учебники, рабочие материалы. Я записалась за 19, за 45 не потянуть или почку придется продать», - рассказала девушка и засмеялась, но как-то не весело.

Рядом стояли другие родители и, услышав ценники на обучение, как-то выпрямились, заняли понадежнее позицию, показывая всем видом, что теперь-то они точно места не отдадут.

«Конечно, у кого кошелек толстый, тот может себе позволить в такие школы записываться, где, наверное, красной икрой деток кормят, а мы простые, так что, будем стоять. Утром директор выходила, сказала, что в 6 утра в школу пустят, а пока надо ждать, - рассуждали родители. - Со школами нынче беда. Даже при открытии новых мест не хватает, надо больше строить. Столько переселенцев приехало! Столько людей из деревень в город переезжают! Микрорайон застроен. Детей много. У нас в доме 190 квартир и почти в каждой семье ребенок, а то и по два. Как нам быть?!».

О чем рассказали родителя, стоявшие у школ №№43 и 42, читайте здесь.