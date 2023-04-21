Забросанная подручным материалом яма разверзлась на одной из улиц Петрозаводска (ФОТО)

На улице Машезерская въезд во двор перекрывает огромная яма.
Читатели прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото огромной ямы на улице Машезерская. Она частично забросана досками и прочим мусором — в ход пошла даже старая покрышка. Несмотря на это, по словам жителей, яма представляет серьезное препятствие для въезжающих во двор автомобилей.
Сама яма расположена на въезде во двор дома № 14 по улице Машезерская.
Ранее, в 2022 году, на этой же улице были обнаружены провалы в асфальте. А еще раньше огромная дыра на улице Машезерской, на пересечении с проспектом Александра Невского, поразила петрозаводчан.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание