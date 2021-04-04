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Заброшенное здание бывшего противотуберкулезного диспансера снесено в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
12:02, 05 Апреля 2021
фото: Общероссийский народный фронт
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Власти снесли заброшенное деревянное здание, в котором ранее располагался противотуберкулезный диспансер.

В центре Петрозаводска снесено двухэтажное деревянное здание бывшего противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

"После обращений активистов Общероссийского народного фронта в Республике Карелия власти изыскали возможность и снесли здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Анохина, 31а, представлявшее опасность для людей. По словам местных жителей, уже несколько лет в этом здании собирались подростки и люди без определенного места жительства, а весной 2019 г. там была обнаружена свалка медицинских отходов с использованными шприцами", - сообщают в ОНФ.

В Общероссийском народном фронте поясняют, что здание 1927 года постройки было закреплено за республиканским фондом государственного имущества. Фонд госимущества безуспешно пытался продать объект. О планах по использованию освободившегося участка информации у общественников нет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-04-05 13:23:58
Прям таки новостная новость! там уже давно многоэтажка стоит, все квартиры раскуплены.
ромео
2021-04-05 13:03:40
его снесли еще 16 декабря 2020 , а вы только опомнились.

Скоро жилой дом впаяют, и будут люди туб палочкой наслаждаться. Ахххх-а
театральный критик
2021-04-05 12:57:34
Собачатники своими псинами за неделю уделают.
врунофф
2021-04-05 12:23:35
Планы есть :)
кир
2021-04-05 12:53:34
врунофф, вот именно.
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