Заброшенное здание бывшего противотуберкулезного диспансера снесено в Петрозаводске (ФОТО)

Власти снесли заброшенное деревянное здание, в котором ранее располагался противотуберкулезный диспансер.

В центре Петрозаводска снесено двухэтажное деревянное здание бывшего противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

"После обращений активистов Общероссийского народного фронта в Республике Карелия власти изыскали возможность и снесли здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Анохина, 31а, представлявшее опасность для людей. По словам местных жителей, уже несколько лет в этом здании собирались подростки и люди без определенного места жительства, а весной 2019 г. там была обнаружена свалка медицинских отходов с использованными шприцами", - сообщают в ОНФ.

В Общероссийском народном фронте поясняют, что здание 1927 года постройки было закреплено за республиканским фондом государственного имущества. Фонд госимущества безуспешно пытался продать объект. О планах по использованию освободившегося участка информации у общественников нет.