Заброшенный дом культуры в Петрозаводске реконструируют

Продавец бывшего дома культуры строителей в Петрозаводске предложил покупателям дизайн-проект реставрации фасада здания и прилегающей территории.

Постройка на ул. Зайцева была выставлен на продажу еще в 2016 году за 150 млн. рублей. Желающих приобрести здание не нашлось.

Теперь коммерческое предложение дополнилось готовым дизайн-проектом (на фото).

Площадь здания 2362 кв. метров, земельного участка - 49 соток.

Для чего хотят реконструировать Дом культуры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".