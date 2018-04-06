Заброшенный дом культуры в Петрозаводске реконструируют

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Продавец бывшего дома культуры строителей в Петрозаводске предложил покупателям дизайн-проект реставрации фасада здания и прилегающей территории.
Постройка на ул. Зайцева была выставлен на продажу еще в 2016 году за 150 млн. рублей. Желающих приобрести здание не нашлось.
Теперь коммерческое предложение дополнилось готовым дизайн-проектом (на фото).
Площадь здания 2362 кв. метров, земельного участка - 49 соток.
Для чего хотят реконструировать Дом культуры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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