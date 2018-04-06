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Новости. Общество
13:42, 06 Апреля 2018

Заброшенный дом культуры в Петрозаводске реконструируют

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Продавец бывшего дома культуры строителей в Петрозаводске предложил покупателям дизайн-проект реставрации фасада здания и прилегающей территории.

Постройка на ул. Зайцева была выставлен на продажу еще в 2016 году за 150 млн. рублей. Желающих приобрести здание не нашлось.

Теперь коммерческое предложение дополнилось готовым дизайн-проектом (на фото).

Площадь здания 2362 кв. метров, земельного участка - 49 соток.

Для чего хотят реконструировать Дом культуры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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