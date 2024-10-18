Заброшенный военный завод превратился в трущобы в Петрозаводске

Журналист «Столицы на Онего» проник внутрь и заснял обстановку на камеру.

Авторемонтный завод № 75 Министерства обороны в Южной промзоне Петрозаводска превратился в пристанище бомжей и наркоманов.

Журналист нашего издания побывал внутри и запечатлел руины на видео и сделал фото.

Информации о нем практически нет. Однако известно, что заводу на момент ликвидации было всего шестнадцать лет.

В заброшенных помещениях лежат инструкции по охране безопасности труда рабочих, какие-то расписки и перечни сотрудников с именами и фамилиями, а также старые советские журналы. Среди них «Профсоюзы и экономика».

Местами в помещениях уже начали пробиваться сквозь бетон молодые деревца. Как это обычно и бывает в заброшках. Кое-где уже был пожар. И банки из-под пива свидетельствуют о том, что эти места навещают люди. Что они ищут там — романтику или просто место, где можно выпить, остается только догадываться.

Из окон завода открывается вполне красивый вид на осенние деревья. Можно даже увидеть автостоянку с машинами и фурами. Жизнь продолжается за стенами когда-то работавшего предприятия.

В целом помещения бывшего завода еще не пришли окончательно в упадок. Поскольку здание не такое уж и старое. Еще не обветшало. Здесь можно было бы сделать музей после ремонта. Однако кто будет вкладываться в руины — вопрос, конечно, риторический.

Понятно одно — что сейчас заброшенное здание открыто для незваных гостей. И может быть опасно, так как сюда могут залезть подростки, наркоманы и бомжи.