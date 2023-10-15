Заброшенным стадионом в Питкяранте заинтересовались на федеральном уровне

Стрим Народного фронта рассказал о заброшенном стадионе в карельском городе.

Как сообщается в стриме Народного фронта, о реконструкции стадиона задумались еще в 2013 году. Было три попытки это сделать: в 2013 году подготовили проект реконструкции за 71 млн руб, но он не прошел госэкспертизу, в 2016 году в рамках подготовки к 100-летию республики почти за 9,5 млн рублей построили футбольное поле, планировались также беговые дорожки вокруг него, позже там сделали забор.



В 2022 году был подготовлен проект на его благоустройство и реконструкцию на 33,5 млн рублей, деньги запросили в министерстве образования и спорта Карелии. Но средства пока не выделены.



«Поэтому дети порой проходят на эту территорию через дыру в заборе. Играют на поле с разваливающимися бордюрами. Здесь нет освещения, раздевалок и скамеек», — говорится в сообщении.



Народный фронт обратился к руководству республики с просьбой помочь местным чиновникам исполнить обещания.