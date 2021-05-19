Россельхознадзор обнаружил, что принадлежащие Карелии два участка земли заросли сорняками

В республике нашли заросшие участки, где вместо сельскохозяйственного производства растут кусты и стоят лабазы, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В ходе плановых рейдов в Кондопожском районе государственный инспектор Россельхознадзора обнаружил, что два земельных участка в районе деревни Гомсельга, принадлежащих Республике Карелия, не используются для сельхозпроизводства.

Участки заросли травой, кустарниками и деревьями. Кроме того, на одном из участков был обнаружен построенный там лабаз, пластиковая бочка и каркас дощатого строения.

Информация о неиспользуемых участках была направлена в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, которое должно принять меры для ввода участков в сельскохозяйственный оборот.