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Россельхознадзор обнаружил, что принадлежащие Карелии два участка земли заросли сорняками

Новости. Общество
17:40, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В республике нашли заросшие участки, где вместо сельскохозяйственного производства растут кусты и стоят лабазы, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В ходе плановых рейдов в Кондопожском районе государственный инспектор Россельхознадзора обнаружил, что два земельных участка в районе деревни Гомсельга, принадлежащих Республике Карелия, не используются для сельхозпроизводства.

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Участки заросли травой, кустарниками и деревьями. Кроме того, на одном из участков был обнаружен построенный там лабаз, пластиковая бочка и каркас дощатого строения.

Информация о неиспользуемых участках была направлена в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, которое должно принять меры для ввода участков в сельскохозяйственный оборот.

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