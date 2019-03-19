Забытый в магазине ноутбук стал поводом для возбуждения уголовного дела

Петрозаводчанин забыл в магазине ноутбук, а когда вернулся за ним, то гаджета там уже не было, сообщили в МВД Карелии.

В конце февраля в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 25-летний горожанин. Он пояснил, что забыл свой ноутбук в торговом павильоне, когда покупал продукты. Спустя полчаса мужчина вернулся обратно, но гаджета на месте уже не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 43-летнего петрозаводчанина. По версии следствия, он зашёл в торговый павильон сразу после заявителя и, заметив забытый ноутбук, похитил его. Впоследствии гражданин планировал им пользоваться, но не смог разблокировать.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято и возвращено заявителю.