Зачем Алина Кабаева надела платье с государственным гербом

Олимпийская чемпионка вышла в свет в неожиданном наряде.

Накануне Алина Кабаева появилась на открытии фестиваля художественной гимнастики, к которому имеет непосредственное отношение. Мероприятие под названием "Алина" проходит в Москве. Его спонсирует благотворительный фонд Кабаевой, а сама гимнастка курирует подготовку и проведение фестиваля.

Алина Кабаева приехала в Ледовый дворец, где открывался фестиваль, и сказала со сцены несколько слов. Это была традиционная в таких случаях речь о развитии спорта и поддержке молодых талантов, пишет uznayvse.

Привлекло внимание публики платье Алины Кабаевой — она надела белое платье с цветочным принтом в виде роз, но главное — с расшитым двуглавым орлом во всю грудь.

Алина Кабаева не рассказала, зачем она надела платье с государственным гербом Российской Федерации. Однако публика предположила, что, раз мероприятие официальное, то и выглядеть на нем надо патриотично — чем патриотичнее, тем лучше.

Фестиваль спортивной и художественной гимнастики "Алина" — мероприятие ежегодное. На этот раз он приурочен ко Дню защиты детей и будет посвящен выбору наставника — едва ли не главному событию в жизни подростка, особенно спортсмена.