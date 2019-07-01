Зачем нужны кровельные софиты

Несмотря на недостаток информации о таких материалах, как кровельные софиты, их востребованность стабильно растёт.

На рынке стройматериалов данный продукт появился относительно недавно. Сначала применялся в качестве комплектующих к сайдингу, но очень скоро начал использоваться в качестве самостоятельного элемента, независимо от типа кровли либо фасада. Полная информация про софиты для подшивки кровли размеры и цена указана на сайте mvtrade.ru.

Основная часть таких изделий изготавливается из пластика. В настоящее время на рынке представлен большой выбор, как отечественной, так и зарубежной продукции. Если говорить о цветовой гамме, речь больше идёт о белом, коричневом и прочих цветах. Вообще, их выбор крайне разнообразен.

Обычно используются софиты для подшивки карнизов и козырьков. С ними просто работать, так как материал весьма пластичный. Его легко обрезать, он не коррозирует и не гниёт. В зависимости от используемого пластика, он справляется с серьёзными температурными колебаниями. Поэтому срок его эксплуатации достигает тридцати и больше лет.

Софиты из пластика бывают двух или трёхполосными. К тому же существуют модификации, использующиеся в определённых ситуациях. К примеру, сплошные элементы без перфорации.

При помощи софитов обеспечивает не только защита, но и прекрасные внешние характеристики. С их помощью блокируется доступ на чердак для бродячих животных, птиц и насекомых. Чердачное пространство прекрасно защищено от ветра и холода. К тому же в нём легко скрыть все проводимые коммуникации.

Перед приобретением софитов внимание стоит обратить на основные параметры панелей. Нужно учесть, что изделия без вентиляционных отверстий часто используют для внутренней облицовки помещений. Панели же с перфорацией применяются для работ по отделки выступов кровли, где требуется качественная вентиляция. Это имеет значение, так как чердачное помещение нуждается в хорошем проветривании.

На практике, не подшитая крыша способствует проведению холодного воздуха. Что актуально для зимнего периода, когда повышаются тепловые потери. Поэтому целесообразно использовать софиты, к тому же они имеют крайне привлекательную стоимость.

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