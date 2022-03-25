Зачем прокуратура хочет забрать у семьи Боднарчука деньги, гараж и внедорожник

Прокуратура Карелии требует изъять у семьи экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука около 17 млн рублей, а также иномарку и гаражный бокс, чтобы передать их государству.

Бывшему председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку и его гражданской супруге предъявлен иск в размере 16,9 млн рублей. У семьи экс-парламентария также намерены изъять гараж и автомобиль, чтобы передать их государству.

Соответствующий иск от республиканской прокуратуры и управления Росимущества в Мурманской области и Карелии в настоящее время рассматривает Петрозаводский городской суд. Процесс ведет судья Елена Ермишина.

Согласно позиции прокуратуры, определенное имущество семьи Боднарчука должно быть обращено в доход государства, потому что бывший спикер городского парламента не смог доказать законность его приобретения. Поскольку часть спорных объектов уже продана, то прокуратура намерена взыскать с фигурантов стоимость реализации этого имущества.

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