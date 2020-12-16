Зачем работодателям в Карелии отправлять своих сотрудников повышать финансовую грамотность?

Известная в Карелии Школа финансовой грамотности "Финплан К" разработала необычный обучающий курс для корпоративных клиентов.

"Вы наверняка слышите постоянные просьбы о повышении зарплаты или выплате премии. Вы повышаете, а они снова просят. Это замкнутый круг! Подарите сотрудникам этот курс, а мы научим их правильно распоряжаться деньгами. Понимать, когда просить о повышении можно, а когда нужно еще поучиться, повысить свою ценность для компании", – так сформулирована одна из целей курса.

По словам руководителя школы Михаила Корякина, такое обучение помогает повысить лояльность сотрудников к компании, в которой они работают и привлекательность для соискателей на рынке труда. Создаст социальной имидж компании, заботящейся не только о прибыли, но и о людях.

"Люди станут реалистичнее смотреть на жизнь. Ваши сотрудники думают, что зарплата у них маленькая? Тогда они должны уметь обосновать, почему они достойны большего. Какие у них обязанности, компетенции, зоны ответственности. Каков их вклад в конечный результат. Они будут понимать, на что действительно они вправе рассчитывать. Кроме того, сотрудники, постоянно повышающие свою квалификацию, расширяющие кругозор, принесут гораздо больше пользы самой компании. Их негативные мысли о деньгах, нервное напряжение, стресс в рабочее время – это недополученная прибыль компании, поэтому работодатели должны быть заинтересованы в таком обучении", – считает руководитель "Финплан К".

По его мнению, в этом будут заинтересованы и сами сотрудники. Они смогут понять, зачем они работают, чего хотят достичь и что для этого нужно сделать. Умение много зарабатывать вовсе не означает безбедную жизнь. Если человек зарабатывает деньги только при помощи определенных умений, то этого недостаточно. Главное, уметь управлять заработанными деньгами, а это требует совершенно новых навыков и знаний, с помощью которых можно достичь финансовой независимости. В результате, сотрудники станут ощущать себя не просто наемными работниками, которые ходят на работу и трудятся "на дядю", а личностями, обладающими "человеческим капиталом", в котором нуждается и который ценит любой уважающий себя работодатель.

Грамотное финансовое поведение- это философия, образ жизни. Чтобы получить результат лучше среднего, нужно делать не так, как делает средний человек. Начинать следует с самого простого – своего личного или семейного бюджета. Источники доходов и статьи расходов, анализ семейного бюджета, риски для семейного бюджета, способы снижения этих рисков, инструменты управления личными финансами – это первые базисные понятия , которые усваивают слушатели курса.

Как определить свое сегодняшнее финансовое положение? Как и для чего составлять личный и семейный бюджет? Какие есть способы постановки и анализа финансовых целей? Как составить личный или семейный финансовый план и подобрать инструменты для его реализации? Ответы на эти многие другие вопросы дает "Школа финансовой грамотности".

Руководит школой независимый финансовый консультант Михаил Корякин. До этого он сделал успешную карьеру в различных банках и инвестиционных компаниях Москвы от трейдера до генерального директора, но решил вернуться в родную Карелию и основать собственную Школу.

Всю информацию можно узнать на сайте finplank.ru, а также позвонив по телефону +7 921 229 38 93, или оправив письмо по электронной почте info5@finplank.ru.

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