Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?

У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?

Напомним, что важным условием для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 является отсутствие признаков ОРВИ в последние две недели до вакцинации. В день проведения вакцинации пациент осматривается врачом, переболевшие коронавирусной инфекцией и с положительным результатом теста на антитела не прививаются.

Исследование методом ПЦР необходимо пройти, если в течение последних 14 дней перед вакцинацией:

- вы контактировали с инфицированными SARS-COV-2 (COVID-19)

- у вас отмечался хотя бы один из симптомов COVID-19 за последние 2 недели.

Подробнее об экспресс-анализе на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 читайте здесь.

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