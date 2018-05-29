Чепик: Задача Карелии – развиваться более высокими темпами, чем развивается вся Россия

Об этом было заявлено на семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива СЗФО.

В столицу Карелии съехались представители профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Северо-Западного федерального округа. В нынешнем году этот отраслевой профсоюз отмечает 100-летний юбилей.

- Профсоюзы – это признак цивилизованного правового государства, и мы с вами участвуем в его построении, - сказала в приветственном слове председатель республиканского комитета профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Ирина Титова. – Мы боремся с запретами на профсоюзную деятельность, с противодействием работодателей, которое не только существует, но даже процветает.

- Профсоюз госучреждений – сложный, многоотраслевой, - отметила секретарь ФНПР, представитель ФНПР по Северо-Западному Федеральному округу Мария Гринник. – Когда заходит речь о социальном партнерстве, мы понимаем, насколько сложно бывает заключать соглашения с властью. Но профсоюзы должны работать и вести диалог так, чтобы власть их слышала. У нас на Северо-Западе сменился целый ряд губернаторов, и кто-то очень хорошо понимает, что такое социальное партнерство. На 1 января 2018 года во всех субъектах Северо-Запада были заключены трехсторонние соглашения, а это – вторая глава Трудового кодекса, главного закона по труду в Российской Федерации. И этот закон позволяет сохранять социальный мир в обществе.

Как отметил заместитель председателя профсоюза Сергей Уваров, к сожалению, число членов профсоюза уменьшается. За последний год организация Северо-Запада потеряла около 4 процентов членов. Поэтому для жизнеспособности профсоюза важно формировать резерв кадров и выработать новую идеологию мотивации членства в профсоюзе.

Участников семинара также поприветствовал первый заместитель главы Республики Карелия - премьер-министр правительства Александр Чепик, который рассказал гостям об экономической ситуации в республике. По его словам, в прошлом году в экономике региона наблюдалась устойчивая ситуация, рост промышленного производства был выше, чем по России (2,2% против 1%), инвестиции выросли на 11% и их общая сумма достигла 42 миллиардов рублей. При этом безработица в Карелии остается одной из самых высоких в России. Как отметил Чепик, "проблемы не решить, но сдвинуться с мертвой точки можно", в том числе и благодаря трем миллиардам рублей, которые ежегодно будет выделять Карелии федеральный центр. "Наша задача – развиваться темпами, более высокими, чем в среднем по России", - отметил премьер.

На семинаре были вручены юбилейные награды и благодарственные письма. По итогам работы мероприятия было предложено принять резолюцию, которую необходимо направить во все органы власти субъектов Северо-Запада.