Задать вопрос министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову можно в телеграм-чате

Два медицинских телеграм-чата работают в Карелии, сообщили в Минздраве республики.
В чатах можно задать вопросы, касающиеся медобслуживания и получить ответы специалистов.
Чаты для петрозаводчан и жителей районов республики были созданы министерством здравоохранения в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль».
Чат для Петрозаводска – https://t.me/+M-HPQXxH9gVmM2Uy
Чат для районов – https://t.me/+ooPAtxcyo1k0Y2Iy
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание