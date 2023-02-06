Задержан чиновник Ростехнадзора Карелии, подозреваемый в получении взятки в 5 млн рублей

В Карелии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали чиновника, подозреваемого во взяточничестве в особо крупном размере.

Сотрудники подразделения ЭБ и ПК УМВД Петрозаводска установили, что чиновник, используя свое служебное положение, действовал в интересах руководства одного их лесопромышленных предприятий. Как стало известно «Столице на Онего», речь идет о Соломенском лесозаводе.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу разрешительных документов на ввод в эксплуатацию электрических сетей.

В настоящее время Следком Карелии возбудил уголовное дело части 6 статьи 290 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников незаконной деятельности.

Также, по информации источника, в деле имеется второй фигурант, подозреваемый в пособничестве во взяточничестве.