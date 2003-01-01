Задержан экс-руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков

Петрозаводский суд сегодня, 25 сентября, изберет меру пресечения задержанному Ивану Нвикову.
Заседание по избранию меры пресечения экс-директору «Карельского экологического оператора» Ивану Новикову идет в закрытом режиме, сообщает издание «Фактор». Решение было мотивировано тем, что в ходе обсуждения прозвучат сведения, которые касаются тайны следствия и здоровья фигуранта.
Также судья отклонил ходатайство Ивана Новикова. Он хотел отказаться от адвокатов и планировал защищать себя сам. Но судья посчитал, что в этом случае не будет соблюден закон о праве на защиту. Интересы задержанного продолжит представлять адвокат Александр Вешняков.
Ивана Новикова подозревают в совершении мошенничества (часть 4. ст 159 УК РФ) во время работы в компании «Автоспецтранс».
Напомним, накануне силовики провели обыски в Корпорации развития Карелии и у самого Новикова. Напомним, не так давно он вышел на свободу после того, как отсидел за взятку. После заключения он устроился в Дирекцию по строительству, подведомственную Минстрою Карелии.
Ранее Иван Новиков был осужден за дачу взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и незаконное получение сведений, представляющих коммерческую тайну. Речь шла о попытке купить базу данных Единого информационно-расчетного центра. Суд тогда вынес наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев с денежным штрафом. Но он вышел на свободу раньше условно-досрочно.