Задержан герой интернет-ролика из Петрозаводска, призывавший к насилию в отношении военнослужащих

Правоохранители провели обыск в квартире петрозаводчанина, в интернет-ролике допустившего применение насилия в отношении российских участников СВО.

Как сообщили в МВД Карелии, в Петрозаводске сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личность мужчины, который в распространенном недавно ролике, беседуя с блогером, допустил возможность применения насильственных действий в отношении российских участников СВО. Им оказался безработный 24-летний молодой человек.

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ провели обыск в его квартире. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Для принятия дальнейшего решения материалы проверки были направлены в ФСБ Карелии.