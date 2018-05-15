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Новости. Общество
13:34, 15 Мая 2018

Задержан глава "МРСК Северо-Запад" Александр Летягин

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В Сыктывкаре задержан генеральный директор ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" Александр Летягин, пишет "Фонтанка".

Следственный комитет вменяет ему коммерческий подкуп в особо крупном размере. Вместе с Александром Летягиным уже привлечены несколько человек из "МРСК Северо-Запад" и его филиала.

По информации "Фонтанки", днем 15 мая городской суд Сыктывкара начал рассматривать ходатайство Следственного комитета по республике Коми об аресте на два месяца генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запад" Александра Летягина. Ему вменяют восьмую часть статьи 204 УК РФ – "коммерческий подкуп, совершенный в группе лиц, в особо крупном размере". Задержан же Александр Летягин был к вечеру 14 мая, после того как прилетел из Петербурга в Сыктывкар на следственные действия.

Александру Летягину 41 год. Он пришел в "МРСК Северо-запад" в феврале 2014 года с поста генерального директора "Выборгских электрических сетей" – филиала "Ленэнерго". Генеральным директором "МРСК Северо- Запад" Летягин назначен в июле 2014 года. По данным "Фонтанки", уголовное дело было возбуждено еще 13 апреля этого года после того, как в Сыктывкаре были задержаны, а 14 апреля арестованы два топ-менеджера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" – "Комиэнерго". Тогда под следствием оказались генеральный директор "Комиэнерго" Валерия Драйдт и его заместитель Евгений Сесюк. Им также предъявлена статья 204 УК – "Коммерческий подкуп".

По данным нашего издания, утром, 14 мая Александр Летягин был срочно вызван на следственные действия в Сыктывкар. К вечеру его процессуально задержали на двое суток, а в 12 часов 15 мая его отвезли в суд.

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